محمود محيي الدين ناعيا هاني رسلان: فقدنا برحيله عقلا راجحا 

نعى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي وافته المنية أمس السبت.

وكتب «محيي الدين»، في منشور له عبر موقع «لينكد إن»، «فقدنا برحيله عقلاً راجحاً وخبيراً صاحب حجة ناصعة ورأي موزون، خاصة في كل ما يرتبط بشئون النيل والسودان وأفريقيا، ووثق ذلك كله في دراسات وأبحاث ومقالات متعددة».

وأضاف: «لم يبخل حتى في ظروف مرضه بأحاديث وتعليقات تبصر المهتمين بالشأن العام».

وواصل: «كان الدكتور هاني صعيدياً أصيلاً، لا تفارقه في أي موقف خصائل النبل والكرم والشهامة».

واختتم: «غفر الله له وصبر أسرته وأهله الكرام وأصدقاءه على فراق.. إنا لله وإنا إليه راجعون».