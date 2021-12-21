تفاصيل ضبط قضية الآثار الكبرى.. العثور على 201 قطعة أثرية

أكدت تحقيقات النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، أنّ التشكيل يتزعمه النائب السابق علاء حسانين الملقب بـ«نائب الجن والعفاريت»، والذي سبق اتهامه في 4 قضايا، فضلا عن تهمة تمويل عمليات التنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وجرى إعداد مأموريات من مديرية أمن القاهرة وضبطتهم.

201 قطعة أثرية

وضبطت قوات الشرطة، المتهمين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، ومائدة قرابين حجرية، وطبقان من البازلت الأسود اللون، و4 فازات مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام، و3 أوان صغيرة الحجم من المرمر، وإبريق صغير الحجم أخضر اللون، و6 قطع من الفخار على شكل إناء صغير، و36 تمثالا مختلفة الأطوال، وجرى التحفظ على القطع الأثرية وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات.

اعترافات المتهمين

ونشرت «الوطن» نص اعترافات علاء حسانين المعروفة إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و21 آخرين بينهم اثنين هاربين، وخلال تحقيقات النيابة العامة، شرح تفاصيل علاقته مع حسن راتب التي بدأت عام 1996.

سألت النيابة العامة المتهم علاء حسانين عدة أسئلة جاءت كما يلي:

س: كم إجمالي المبالغ التي تسلمتها من المتهم حسن كمال راتب حسن؟

ج: 2 مليون و550 ألف دولار أمريكي تقريبا، وکانت قيمة الدولار الأمريكي آنذاك 7 جنيهات.

س: متى آخر مرة تسلمت فيها من المتهم حسن راتب أي مبالغ مالية؟

ج: في الجزء الأخير من 2013.

مراتي خدت مبلغ عشان تأمن مستقبل أولادنا.

س: ما هي آلية تسليمك المبالغ المالية؟

ج: عن طريق ذهابي إلى مكتب الدكتور حسن راتب، وأحيانا كنت باخد الفلوس من مدير الحسابات بتاعه، وأحيانا كنت باخد من دكتور حسن نفسه، كنت باخدها يد ليد، ومكنتش بمضي على حاجة، اشتريت لوادر للمحاجر بتاعتي اللي في المنيا.

س: ما مقدار المبلغ المالي الذي أنفقته من أصل المسلم إليك؟

ج: حوالي 150 ألف دولار أمريكي، دول صرفتهم في شغل، وباقي المبلغ كله مراتي ساعتها اللي مطلقها، خدت باقي المبلغ كله عشان تأمن مستقبل أولادنا.

س: فيما أنفقت ذلك المبلغ المالي؟

ج: اشتريت لوادر للمحاجر بتاعتي اللي في المنيا دول 150 ألف دولار، وباقي المبلغ زي ما أنا قولت طليقتي اللي اسمها كريمة خدته عشان تأمن مستقبل ولادنا.

س: خلال تلك الفترة، هل سددت أي مبالغ مالية للمتهم حسن كامل راتب حسن.. وما الذي آلت إليه تلك القضية؟

ج: خلصت بالتصالح.

س: هل سددت المبالغ المستحقة عليك للمتهم حسن راتب عقب تصالحكما وتدخل الوسطاء فيما بينكما؟

ج: أنا سددت جزء من المبالغ المالية، بعد أن حررت شيكات ووصولات بأسماء الوسطاء، وتم التصالح بيننا.