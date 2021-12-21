«خدنا إجازة».. ماذا فعل الطلاب في يوم العطلة بسبب سوء الأحوال الجوية؟

الطقس السيئ كان طابع الجو المسيطر على بقاع مصر بسبب البرد الشديد والأمطار التي وصلت حد الثلوج في بعض الأماكن، الأمر الذي دفع 7 محافظات لإعلان تعطيل الدراسة أمس الاثنين في جميع المدارس، نظرًا لسوء حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدما وجهت الهيئة مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة الطقس التى تشهدها البلاد، من أجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

على الجانب الآخر، كان هناك من سعد بذلك القرار، وهم الطلاب الذين حصلوا على يوم إجازة إضافي من مدارسهم بسبب الطقس السيئ الذي ضرب محافظاتهم، ليقرر كل منهم أن يقضيه على طريقته الخاصة، لذا تواصلت «الوطن» مع طلاب بعض المحافظات التي تعطلت فيها الدراسة، لمعرفة كيف قضى طلاب القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، ودمياط يوم إجازتهم وسط أجواء قاسية البرودة.

يوسف قضى إجازته تحت البطانية: النوم أحلى حاجة في الدنيا

يوسف مصطفى، طالب مدرسة الفتح الابتدائية بحدائق القبة في القاهرة، قرر أن يقضي إجازته في سريره بغرفة نومه، الجو البارد بالخارج جعله لا يفارق غطاءه، ويمكث تحته حتى موعد الغداء، وهو ما ساعده عليه سهره في اليوم السابق، لذا أخذ قسطا طويلا من النوم نهارا، أضاع خلاله ساعات الإجازة الاستثنائية، «مفيش في الدنيا حاجة أحلى من النوم».

ياسمين: حضرت الفشار السخن وشغلت فيلم جديد

أما ياسمين محمد، طالبة الصف الخامس الابتدائي، فلم تترك اليوم يضيع هباءً، بل خططت مع شقيقتها الأكبر من أجل مشاهدة أحد الأفلام العربية الجديدة عبر الإنترنت، والذي قضت خلاله وقتا ممتعا على حد قولها، «حضرت الفشار السخن والسحلب أنا وأختي، وشغلنا الفيلم وهاتك يا ضحك، وحبيت الموضوع بصراحة حسيت إن الإجازة جت في وقتها».

إسلام قضى إجازته في لعب البلايستيشن مع أصدقائه

البلايستيشن والألعاب الإلكترونية، كان الحل الأمثل للطالب إسلام عمر ابن كفر الشيخ، كي يقضي يوم إجازة سعيد، وبالفعل استيقظ مبكرا وجمع أصدقاءه في العقار، ليبدأوا دوري بلاي ستيشن ساخن، يلهون خلاله ويقضون وقت الإجازة الطويل في شيء مسلٍ، «دورنا على حاجة تخلينا نقضي اليوم بما إننا مش هنقدر ننزل الشارع، فمكانش فيه حل أفضل من اللعب جوا البيت».