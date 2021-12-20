طقس سيئ وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من رؤية منخفضة بـ9 مناطق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، حالة الطقس اليوم، الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، وثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

نشاط للرياح وانخفاض في الرؤية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا، نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بالبرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والسلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 15 والصغرى 7.

الإسكندرية العظمى 15 الصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 10.

سيوة العظمى 16 والصغرى 7.

بورسعيد العظمى 16 والصغرى 11.

دمياط العظمى 16 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 15 والصغرى 10.

السويس العظمى 16 والصغرى 10.

العريش العظمى 16 والصغرى 10.

سانت كاترين العظمى 10 والصغرى -1.

طابا العظمى 17 والصغرى 11.

شرم الشيخ العظمى 19 والصغرى 13.

الغردقة العظمى 19 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 17 والصغرى 7.

بني سويف العظمى 15 والصغرى 7.

المنيا العظمى 15 والصغرى 6

أسيوط العظمى 15 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 16 والصغرى 6.

قنا العظمى 17 والصغرى 7.

الأقصر العظمى 18 والصغرى 7.

أسوان العظمى 19 والصغرى 8.