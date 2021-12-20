«تعليم شمال سيناء» تنفي تعطيل الدراسة: لا يوجد ما يستدعي ذلك

شهدت الإدرات التعليمية بشمال سيناء، تشديدات على عملية حضور وانصراف المعلمين بجميع مدارس المحافظة بإداراتها الست.

وأصدر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء تعليمات لمسؤولي الإدارات التعليمية بالمرور على جميع المدارس، ومتابعة استمرار العملية التعليمية، وحضور وانصراف المعلمين.

عدم تعطيل الدراسة في شمال سيناء

وقال حمزة رضوان لـ«الوطن»، إنه لم يتم الإعلان عن تأجيل الدراسة بمحافظة شمال سيناء لعدم وجود ما يستدعي ذلك، خاصة أن الأحوال المناخية جيدة، رغم هبوب بعض من الرياح أو تساقط أمطار خفيفة، لكن ذلك لا يمنع حضور التلاميذ والمعلمين الى المدارس بجميع الإدارات.

وأوضح «رضوان»، أنه يتابع أحوال الطقس عن كثب ويرفع تقارير بذلك إلى المحافظ، والذي يحدد بدوره إذا كان هناك تعطيل للدراسة أم ستستمر.

وأشار «رضوان» إلى أنه يجب على الأهالي من أولياء الأمور عدم تناقل الأخبار التي أعلنها بعض نشطاء «فيسبوك» عن تعطيل الدراسة، ومتابعة صفحة المديرية والعلاقات العامة في المحافظة التي تنشر تفاصيل العملية التعليمية أولا بأول.

ترويج الأخبار غير الدقيقة

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم رواد صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل كتابة أي شيء يهم التلاميذ، أو سير العملية التعليمية، وعدم نقل الأخبار بدون مصدر حقيقي.

وقال رواد صفحات التواصل الاجتماعي، أمس، إن محافظة شمال سيناء ضمن المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة بها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفى السياق ذاته، سطعت أشعة الشمس بشكل طبيعي بمحافظة شمال سيناء، وهدأت حدة الرياح قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم، بعد اختفاء دام لعدة ساعات، وقامت غالبية المحال التجارية بفتح أبوابها بشكل طبيعي، وعادت الحركة بالأسواق سواء في سوق الرفاعي أو السمك بوسط العريش.