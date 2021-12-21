«البيت الأبيض»: بايدن خضع لفحص كورونا.. والنتيجة سلبية

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس جو بايدن خضع لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد مخالطته مصابا بالفيروس، مشيرة إلى أن نتيجة اختبار رئيس البلاد، أثبتت خلوه من «كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين بساكي، قالت في وقت سابق، إن إدارة بايدن، لا تعتزم فرض إغلاق في الولايات المتحدة في مواجهة موجة جديدة لـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بساكي»: بايدن سيركز على فوائد تلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا»

وأضافت بساكي، في بيان صحفي، أن الرئيس بايدن، سيتوجه في حديث إلى مواطنيه اليوم الثلاثاء، وسيركز على فوائد تلقي لقاح المضاد لـ«كورونا»، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي، سيعلن إجراءات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف الفيروس، مع الإشارة إلى الأخطار التي تهدد غير الملقحين.

وكان كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، رجح في وقت سابق، تخفيف قيود السفر إلى جنوب القارة الأفريقية.

وكانت عمدة العاصمة الأمريكية «واشنطن» موريل باوزر، أصدرت في وقت سابق، قرارا بإعادة إلزامية الكمامات في الأماكن العامة على خلفية تجدد انتشار «كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأشارت باوزر، إلى أن القواعد ستدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء وستظل سارية حتى 31 يناير المقبل على الأقل، مشيرة إلى تطبيقها على وجه الخصوص، على المتاجر وصالات الألعاب الرياضية والكنائس والأماكن العامة الأخرى.