اليابان تعدم 3 أشخاص لأول مرّة منذ عامين

نفذت اليابان للمرة الأولى منذ نحو عامين، حكم إعدام 3 مدنيين في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

تنفيذ حكم الإعدام لأول مرة في اليابان منذ عامين

وذكرت وزارة العدل اليابانية، أنّ السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 3 أشخاص لأول مرة منذ ديسمبر 2019، وينتظر أكثر من 100 شخص في اليابان تنفيذ حكم الإعدام، وأحد هؤلاء الأشخاص رجل يبلغ من العمر 65 عاما، مدان بقتل 7 من أقاربه طعنا في عام 2004.

تنفيذ حكم الإعدام للجرائم البشعة في اليابان

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، سيجي كيهارا، لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، بعد تنفيذ حكم الإعدام، بأنّه لا يجب إلغاء نظام عقوبة الإعدام في البلاد، خاصة في الوضع الحالي، الذي تستمر فيه الجرائم البشعة، مضيفا أنّ الكثير من اليابانيين يعتقدون أنّ عقوبة الإعدام أمر لا مفر منه في حالة الجرائم البشعة للغاية، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان 107 أشخاص، بعد تنفيذ حكم الإعدام في 3 أشخاص اليوم.

ودأبت منظمات حقوق الإنسان، على رفض تلك الممارسة بسبب الضغط الذي يقع على المحكوم عليهم بالإعدام، لأنهم ينتظرون الموت في أي لحظة ويرون أنّ أي يوم يمر عليهم قد يكون الأخير لهم في الحياة.

أحكام الإعدام الأخيرة في اليابان

وشهدت اليابان أعدام 3 سجناء في عام 2019، و15 في عام 2018، بينهم 13 من طائفة «أوم شينريكيو» التي نفذت هجوما داميا بغاز السارين عام 1995، استهدف مترو أنفاق طوكيو، كما أنّ حكم الإعدام في اليابان، ينفذ شنقا ويخطر السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لذلك.