اليابان تسجل أول إصابة لمواطن ياباني بمتحور «أوميكرون» الجديد

أكدت اليابان تسجيل أول حالة إصابة لمواطن بمتحور «أوميكرون»، من فيروس كورونا، وأوضحت مصادر حكومية، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية، أن المصاب في الثلاثينيات من عمره، سافر إلى إيطاليا، ووصل اليابان مصابا بالمتغير شديد التحور يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة اليابانية للوكالة.

تسجيل أول إصابة لمواطن يابانى بـ«أوميكرون»

وأضافت المصادر أن المواطن محصن بشكل كامل، حيث تلقى جرعتين من لقاح كوفيد-19 من شركة «موديرنا»، في يوليو وأغسطس الماضيين، وتعهد رئيس الوزراء «فوميو كيشيدا»، في وقت سابق من اليوم، بتركيز موارد البلاد الطبية على مكافحة متحور أوميكرون واتخاذ إجراءات سريعة لحماية حياة المواطنين.

وسجلت اليابان، الثلاثاء الماضى ، أول إصابة بمتحور كورونا الجديد لزائر وصل من ناميبيا، وعلقت الدولة دخول جميع الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم، الأسبوع الماضى تزامنا مع انتشار أوميكرون.

وكانت اليابان خففت الشهر الجاري، قيود كورونا أمام الزوار من رجال الأعمال، والطلاب، والعمال الأجانب، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

127 إصابة جديدة بكورونا فى اليابان

فيما حث رئيس الوزراء الياباني، السكان على الاستمرار في ارتداء الكمامات، والتزام التدابير الأساسية لمكافحة الفيروس حتى يعرف العلماء المزيد من التفاصيل عن المتحور أوميكرون.

وسجلت اليابان 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و 727 ألفا و 828 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و 364 حالة وفاة.