ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة روز Rose، التي تعرض العديد من المسلسلات التركية والعربية عبر شاشتها، لذا حازت على إعجاب الكثيرين منذ بداية بثها لتنوعها في عرض المسلسلات التي تحظى بشعبية كبيرة، كما أنها تتميز بعرض المسلسلات عبر شاشتها على مدار ساعات اليوم مجانا دون تشفير أو عرض إعلانات متعددة تثير استياء المشاهدين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة روز على نايل سات لمشاهدة المسلسلات التركية والعربية.

تردد قناة روز

القمر الصناعي: نايل سات 7 غرب Eutelsat 7WA

التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

نسبة التصحيح: 5/6

نظام البث: hd

التشفير: مجانية

كيفية ضبط تردد قناة روز

ويمكن للمتابعين والمستخدمين ضبط تردد قناة روز Rose المجانية على القمر «نايل سات» بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب، ووضع التردادت المذكورة سابقا عبر اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يجب عليك الضغط على زر Menu أو القائمة.

- أنقر على كلمة خيارات Options من القائمة.

- ثم بعد ذلك قم باختيار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر من قائمة الأقمار Sat Menu.

- اكتب التردد.

- ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن قناة روز ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه جرى ضبطها بنجاح.

مسلسلات تعرض على قناة روز

وتعرض قناة روز العراقية العديد من المسلسلات، منها المسلسل التركي الشهير «وادي الذئاب الجزء الخامس»، كما يعرض عبر شاشة القناة مسلسل دموع الورد.