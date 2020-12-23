الأعلى للإعلام: الفن المصري شهد غزوا من المسلسلات التركية.. لكنه انتصر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ السنوات الأخيرة شهدت نوعا من التجريف واستنزاف القوة الناعمة المصرية، وعدم حدوث تجديد خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف جبر، خلال كلمته في ورشة العمل التي ينظمها المجلس بشأن الدراما، بحضور كتاب وفنانين ومنتجين، بعنوان «الدراما.. المجتمع.. والتأثير»، أنّ الحضور يشكلون ضمير ووجدان الشعب المصري، ومصر بها عدد من المثقفين والأدباء والمخرجين، يساوون دولة أخرى، متابعا: «القوة الناعمة المصرية التي نفتخر بها في كل المواقف، ونرى الفنان المصري زعيما في مكانه مثل المسلسلات الوطنية كرأفت الهجان».

جبر: القوة الناعمة أعطت للوطن تميزا

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ الفترة الأخيرة شهدت قصورا وتساؤل عن سبب عدم التجديد، مؤكدا أنّ مصر ولّادة لكنها تحتاج آلية: «شهدت الفترة الأخيرة ضربا للقوة الناعمة المصرية، فالفن المصري أعطى للوطن التفرد والتميز، وحدث غزو كبير جدا للمسلسلات التركية والهندية، لكن المسلسل المصري عاد بقوة في رمضان الماضي إلى مكانته في الصدارة».

وأوضح جبر: «كيف نقدم فنا أصيلا يعبر عن المجتمع؟، أحيانا يقدم المجتمع باعتباره مجتمع القصور، لكن عندنا شاهدنا مسلسل (الاختيار)، الذي عرض في رمضان الماضي، رأينا الجمهور يسعى للفن الأصيل، وليس للأعمال (الترسو)، فهم يريدون فنا جادا يلتفون حوله».

جبر ينتقد برامج المقالب: تسيئ للفنان

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنّ الورشة مهمة، إذ جاءت قبل أشهر من رمضان: «ندعو لإنتاج مسلسلات بها قليل من الصور السلبية، وعرض الواقع بصورته الحقيقية، والابتعاد عن الصور التي تسيئ للمرأة والأسرة والمجتمع ورجال الدين والمثقفين، فضلا عن فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية، فالفنان يقود الفكرة والرأي»، متابعا: «مينفعش أجيبه في برنامج ألطخه بالبوهيا الحمرا والخضرا وأخليه يعيط ويصرخ، انت كفنان ملك للمجتمع، مش ملك للي يدفعلك، عاوزين نرفع شعار اعتز بفنك».

ووجّه المجلس الدعوة لنحو 25 شخصية، بينهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين: حسام شوقي، كريم أبو ذكري، ومها سليم، وجرى دعوة عدد من الفنانين، بينهم سوسن بدر، وفاء عامر، وإيهاب فهمي، وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.