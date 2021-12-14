تردد قناة زي ألوان الجديد 2022.. شاهد مسلسلاتك وأفلامك المفضلة

يبحث الكثير من محبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات الهندية عن القنوات التي تبث على الفضائيات المصرية، والمتخصصة في إذاعة تلك الأفلام والمسلسلات، وخاصة تردد قناة زي ألوان الجديد 2022، من أجل مشاهدة المسلسلات الهندية المفضلة على تلفزيون المنزل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات، كالتالي:

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

وعن قناة زي ألوان الجديد، فهي واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية، مسلسل حب العمر، ومسلسل جودان، مسلسل تجمعنا علاقة، مسلسل قلوب أنانية.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة الماضية، أصبح هناك اتجاه واضح لمنافسة الأفلام لهندية الحديثة لأفلام هوليوود الأمريكية، إذ أن السينما الهندية أصبحت تستحدم التقنيات الحديثة.