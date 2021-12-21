التخطيط تضع حجر أساس مدرستين بالقرية الكونية بشراكة مع «مصر السيادي»

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وضع حجر الأساس لبناء مدرستين على أرض القرية الكونية، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة موبيكا، ضمن خطة الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة ودعم التعليم، إلى جانب تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، ووفقًا لنموذج الشراكة المتفق عليه، حيث يتولى صندوق مصر السيادي بالشراكة مع موبيكا تأسيس الشركة، على أن تتولى ‏GEMS Egypt إدارة المدرستين نظير رسوم إدارية.

الاستثمار في التعليم وجودى العنصر البشري

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في بيان عنها، إنّ وضع حجر الأساس للمدرستين إشارة قوية على عزم الدولة المصرية الاستثمار في الأصول غير المستغلة لتحقيق أعلى العوائد الممكنة، كما أنّ الاستثمار في مجالات التعليم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة يتفق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويدعم تحسين جودة العنصر البشري في سوق العمل.

خدمات تعليمية بمعايير عالمية وتكلفة مناسبة

وأضافت السعيد، أنّ الخطوة تدعم تقديم أفضل الخدمات التعليمية بجودة تراعي المعايير العالمية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر، متابعة أنّ صندوق مصر السيادي من خلال هذه الشراكات المستمرة يقدم نموذجًا متميزًا يقوم على تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الاستثمار في تقديم تعليم متميز بتكلفة معقولة، أول خطوات تحقيق التنمية المستدامة، وتدعيم رأس المال البشري المصري بمؤهلات تناسب متطلبات العصر.

من جانبه، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنّ الصندوق يسير وفق خطة استراتيجية عبر صناديقه الفرعية لتعظيم العوائد على أصول الدولة، عبر نماذج شراكة مبتكرة، حيث سيتم استغلال جزء من أرض القرية الكونية لإنشاء مدرستين بالشراكة مع مستثمر مالي وطني، وبإدارة شركة عالمية متخصصة في المجال التعليمي، وهو النموذج الذي نسعى لتكراره في محافظات متعددة.

وأشار سليمان إلى تحقيق المعادلة المناسبة في هذه الشراكة، وتتمثل في أرض غير مستغلة ومستثمر وطني طموح وإدارة عالمية محترفة، لتحقيق عوائد مالية جيدة مناسبة لمتوسط عوائد شركات الاستثمار المحترفة، موضحا أنّ قطاع التعليم في مصر من القطاعات الواعدة التي تحقق عوائد جيدة ومستقرة في ذات الوقت، بما يمثل عامل جذب لرؤوس الأموال المحلية والدولية، وكذلك تقديم مناهجنا الوطنية المتميزة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ما يشكل دعمًا للطبقة المتوسطة في مواجهة ظواهر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصية.

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنّ المدارس ستقدم خدمات تعليمية متميزة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري وزيادة التنافسية، ما يدفع رواد هذا القطاع إلى تقديم خدمات تعليمية أفضل بمصاريف معتدلة.

مهارات تكنولوجية للطلاب

من جانبه، قال محمد فاروق عبدالمنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا، إنّ الشراكة مع صندوق مصر السيادي لإنشاء شركة I-Learn (Intelligent learning) التي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات التكنولوجية التي يحتاجها السوق العالمي لتمكينهم من العمل في تلك المجالات في سن مبكر، ستقود لتحقيق نموذج استثمار مميز، يحقق عوائد جيدة لجميع الأطراف، كما أنّ دخولنا لقطاع التعليم يعكس الفرص الضخمة الكامنة للقطاع في مصر.

وأضاف عبدالمنعم، أنّ شركته تسعى للاستثمار في مجال التعليم عالي الجودة وإتاحة هذا المستوى لشريحة أكبر من المصريين لاتساق العوائد المالية المستهدفة للقطاع مع الواجب الوطني لتنمية الثروة البشرية وخلق منصة قابلة للتوسع، وتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمنظومة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الراهن.

وأكد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة ‏GEMS Egypt، أنّ الشراكة مع صندوق مصر السيادي وموبيكا في مجال التعليم، خطوة واعدة ومتميزة لتقديم محتوى تعليمي مناسب لتوجهات العصر بمناهج وطنية، كما أنّه بداية نحو ‏مشروعات مشتركة في المستقبل، في القاهرة الكبرى وجغرافيا في المحافظات الأخرى، عبر أصول الصندوق التي يجري العمل على استغلالها، وتكملةً لمسيرة منصة مصر للتعليم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية واستكمالا لهدفها الوطني.