في عيد ميلاد أيقونة الرومانسية.. لماذا رفضت نجلاء فتحي العمل مع الزعيم؟

برصيد يقارب الـ90 عملا فنيا، ما بين أفلام ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية وحتى فوازير، تركت النجمة نجلاء فتحي بصمة كبيرة في عالم الفن، على مدار فترة امتدت من منتصف ستينات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الثالثة. ويحل اليوم عيد ميلاد نجلاء فتحي السبعين، فهي من مواليد 21 ديسمبر عام 1951.

لماذا رفضت نجلاء فتحي العمل مع عادل إمام؟

شارك الفنان عادل إمام، الكثير من نجمات السينما المصرية، في بطولة العديد من أعماله، حيث قدم مع سعاد حسني، عددا من الأفلام البارزة أشهرها «المشبوه، وحب في الزنزانة»، كما كان لـ«لبلبة» نصيب كبير من أدوار البطولة في مسلسلات وأفلام الزعيم، حيث وصل إلى 10 أفلام، أيضا تمكنت يسرا من أن تقدم معه أفلاما ناجحة تركت بصمة لدى الجمهور حتى الآن، ومنها «طيور الظلام، والإرهاب والكباب».

اقرأ أيضًا: مكالمة نجلاء فتحي لحمدي قنديل.. انتهت بـ«عقد جواز» و2 شهود

ولكن لم تجمعه أعمالا سينمائية بالفنانة نجلاء فتحي، سوى المسلسل الإذاعي «أرجوك لا تفهمني بسرعة»، الذي تم عرضه في عام 1974، بمشاركة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والذي قدمت فيه نجلاء دور «ليلى»، والذي كانت مرشحة له في الأساس الفنانة نيللي، ولكنها اعتذرت.

طوال مسيرتها الفنية، كان أمام نجلاء فتحي فرصة وحيدة لمشاركة عادل إمام البطولة، وذلك في فيلم «عصابة حمادة وتوتو»، إذ كانت هي الترشيح الأول قبل لبلبة، ووقتها ترددت الكثير من الشائعات حول سبب رفضها الوقوف أمام الزعيم.

اقرأ أيضا لماذا قرر عبد الحليم حافظ تغيير اسم نجلاء فتحي؟

فيلم «عصابة حمادة وتوتو»

ولكن نجلاء فتحي، ردت على تلك الشائعات، في لقاء سابق لها، مؤكدة أنه تم عرض سيناريو فيلم «عصابة حمادة وتوتو»، عليها بالفعل، إلا أنها عندما قرأته لم تجد فيه ما يجذبها، لذلك اعتذرت عن بطولته، وأن الأمر لا علاقة له بالفنان عادل إمام.