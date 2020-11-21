شهيرة ردًا على منع نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين: "ماجتش أصلا"

قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، ردًا على منعها للفنانة نجلاء فتحي، من حضور عزائه، إنها ترتبط معها بعلاقة "نسب"، وتحبها جدًا، ولكنها "ماجتش أصلا العزاء، ونجلاء مرت بفترة صحية صعبة مش تمام، ومينفعش تيجي في ظروف فيروس كورونا".

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: "هي كلمتني وكلمت عمرو، وكانت بتطمن عليه في فترة مرضه.. وبعدين إية الهبل ده.. دول بيألفوا الأخبار.. وقالوا إني قلت (هي متدخلش العزاء)، طب هو أنا كنت فايقة أوي يعني.. دي حبيبتي ومامتها كانت حبيبتي وعيلتها كلها وأخواتها.. وهم لازم يعملوا كدة علشان يجيلهم قراءات على المواقع الإخبارية".

وأكدت، أنها تحب صوت محمود ياسين، وأنها ترفض وصف صوته بـ"الرخيم"، مؤكدة أنه "صوت عذب" بالنسبة لها.

أما بالنسبة لكونهم عائلة فنية، قالت: "دي تركيبة طبيعية من غير ما نفكر، ورغم أن حياتنا كان بها صخب في النجومية.. وفي مرة كنا في مكان والناس هجموا علينا، وابنتي رانيا خافت وقعدت أقولها إنهم بيحبونا حتى هدأت وعادت إلى طبيعتها مرة أخرى".

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

هذا، وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدثعن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.

ونشرت "الشاذلي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة، وظهرت خلاله شهيرة وهى تتحدث عن الأيام الأخيرة لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين ومرحلة مرضه ومواقف من حياته.