طقس أسوان اليوم: شمس ساطعة في أول أيام فصل الشتاء 

تشهد محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي في درجة الحرارة، حيث ظهرت الشمس ساطعة على جميع مراكز المحافظة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، أما الصغرى 11 درجة مئوية، ويأتي ذلك للطبيعة المناخية للمحافظة وموقعها الجغرافي المميز.

استقرار حالة الطقس بأسوان

وقدم موقع «الوطن» بثا مباشرا لمتابعة حالة الطقس داخل محافظة أسوان التي ظهرت الشمس فيها ساطعة، واعتدلت درجة الحرارة في الصباح مع استمتاع السياح بحالة الطقس داخل المحافظة، وذلك في أول أيام فصل الشتاء، وتشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسة والشوارع الكبرى بالمدن فى مختلف المراكز بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، ستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس معتدل على جنوب الصعيد

ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على أغلب أنحاء مصر بداية من الإسكندرية وحتى شمال الصعيد مرورًا بمحافظات القاهرة الكبرى ويكون الطقس معتدلًا فقط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء مصر.