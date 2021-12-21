سيدة في دعوى خلع: «قال لي حاسس إن عندك 60 سنة.. سيبك من العيال وروحي جيم»

وقفت سيدة في مقتبل الثلاثينيات من عمرها تبكي أمام قاضي محكمة الأسرة، وتشتكي له سوء معاملة زوجها وتعنيفه لها نفسياً، مما جعلها تدخل في نوبة اكتئاب، بسبب أنه قال لها إنه يشعر أنها في الـ60 من عمرها وليس الـ30، وطلب منها الاهتمام بنفسها والذهاب لجيم، على الرغم من أنها مهتمة بنفسها لكن أطفالها يستحوذون على كل اهتمامها ووقتها، وقال لها «سيبك من العيال واهتمي بنفسك»، فلجأت الزوجة لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع.

تعنيف نفسي

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت عن طريق إحدى صديقات والدتها، التي عرفتها على شاب يكبرها بـ10 سنوات، وأقنعتها بأنه مناسب لها، وعندما قابلته وجدت أنه شاب مكافح ومهذب ولديه وظيفة مناسبة، فوافقت عليه وأتمت الخطوبة، واتفقوا على تحديد موعد الزواج بعد 6 أشهر، وكان يعاملها بطريقة لطيفة، ويبدي إعجابه بها باستمرار، لكن بعد الزواج تغيرت طباعه اللطيفة، وظهر شخص آخر يعنفها نفسيا.

سليط اللسان

وأضافت الزوجة في دعوى خلع أن زوجها سليط اللسان ولا يراعي مشاعرها أمام الجميع، ويقوم بإحراجها والسخرية منها ومن شكلها وطبعها، وعندما تطلب منه التوقف عن معاملتها بهذا الأسلوب يقاطعها ولا يتحدث معها بالأيام، وأنه يعاتبها على التغير الذي طرأ على شكل جسدها بعد الأمومة منذ ولادة طفلها الأول، وأنها حاولت جاهدة خسارة الوزن، لكنها تفاجأت بحملها الثاني، وبعد الولادة أصبحت مرهقة أكثر، وظهرت عليها علامات الإجهاد بسبب رعاية الطفلين طوال النهار والليل، فضلاً عن أعمال المنزل وعملها، لكنه لم يراع كل ذلك.

قالها حاسس إن عندك 60 سنة

وتابعت الزوجة: «قالي أنا حاسس إن عندك 60 سنة، مش 30 سنة، وإنه بقى يكره يبص في وشي، ولازم أروح جيم وأهتم بنفسي وأروح الكوافير عشان أرجع حلوة، ولما قولت له على الولاد ومسؤوليتهم الكبيرة وإنها واخدة كل وقتي، قال لي سيبك من العيال، ولما طلبت منه المساعدة في الاهتمام بيهم قالي إنتي مش قد المسؤولية، وخلاني دخلت في اكتئاب لأكتر من شهرين بسبب تعليقاته السخيفة».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها تركت المنزل واصطحبت أطفالها لمنزل والدها، وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى خلع، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.