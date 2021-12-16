زوجة في دعوى خلع: «بيضربني أنا والولاد.. وبيخاف من الناس زي الأطفال»

توجهت سيدة أربعينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتشتكي من عنف زوجها اتجاهها هي وأولادها، على الرغم من أن شخصيته ضعيفة مع الآخرين، ويخاف من الجميع مثل الأطفال.

وقالت الزوجة إنها تعيش في حالة من الرعب أثناء تواجده في المنزل، وعندما واجهته بأنه «جبان» ضربها وسحلها، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع، حملت رقم 2793 لسنة 2021.

خلع بعد 10 سنين

وقالت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت من زميلها في العمل بعد أن رأت أسلوبه الخلوق في التعامل مع الجميع، فكان شاب هادئ وخجول وكريم مع الجميع، ويلبي طلبات زملائه ويساعدهم، وكانت تعتقد أنه شخصية سوية لكنها بعد الزواج اكتشفت أنه صاحب شخصية ضعيفة وجبان، وأن كل هذه الصفات نابعة من ضعف شخصيته، وعاشت في عذاب معه طوال 10 سنوات.

جبان وبيخاف من أهله

وأضافت الزوجة أنها بعد الزواج اكتشفت أنه يخاف من والديه مثل الأطفال، وكذلك من التعامل مع الجيران، وخلال زواجها أنجبت طفلين «ولد وبنت»، واعتاد زوجها على ضربهم بعنف وسبهم، كلما حدثت معه مشكلة خارج المنزل، وأنه يتعامل معهما بصوت مرتفع دائما، ويهينها ويفرض سيطرته أمام الآخرين حتى يثبت قوة شخصيته، حتى أن أطفالها صارحوها من قبل أنهم يشعروا بالرعب في أثناء تواجد والدهم بالمنزل.

ضرب وسحل

وتابعت الزوجة: «اتكلمت معاه أكتر من مرة أنه يكسر خوفه في التعامل في الشارع ومع الجيران، عشان ميخليش حد يقلل منه أو يستهين به، لكنه ضربني وسحلني قدام عيالي، وسبي بأبشع الألفاظ، وكسر دراعي، ولما أهلي جم يطمنوا عليا، خاف واستخبي وقال لبنتي قولي لهم أني مش هنا ودخل وقفل الباب عليه، ولما طلبت منه الطلاق عشان جبان مسكني من شعري وسحلني وقفل الباب وقفل الباب بالمفتاح».

واختتمت الزوجة دعواها بأنها اصطحبت طفليها وذهبت لمنزل عائلتها، وبعد ذلك لجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع، ولا زالت منظورة أمام المحكمة.