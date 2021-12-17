زوجة في دعوى خلع: خاني مع قريبته وادعى أني مريضة نفسيا

روت فتاة عشرينية مأساتها للقاضي أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء نظر دعوى الخلع أقامتها ضد زوجها، أن الأخير اعتاد على خيانتها مع سيدة متزوجة تربطه بها صلة قرابة، وعندما علمت بخيانته اتهمها بأنّها مريضة بالشك ونصحها باللجوء لطبيب معالج، وعندما تشاجرت معه اشتكى لأسررتها من عصبيتها المفرطة على حد وصفه.

وقالت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة إنّها تعرفت على زوجها من خلال صديقاتها في الجامعة، وبعد أن التقيا أكثر من مرة صارحها بمشاعره وطلب الارتباط بها، وبعد أن وافقت تحدث مع والديها وتمت الخطوبة، وبدأ في الاتفاق على مستلزمات الزواج، واشتري شقة الزوجية وبعد الانتهاء، حدد موعد الزفاف وتم الزواج كما كانت ترغب وكانت سعيدة بحياتها الجديدة، وتحاول بكل الطرق أن تجعله سعيداً برفقتها.

الزوج انقلب حاله

وأضافت الزوجة في دعوى خلع، إنها عاشت قرابة العامين سعيدة بجواره، وكان يعاملها أفضل معاملة، وبعد فترة قررا إنجاب طفلاً بعد إلحاح من عائلتهم، لكنها لاحظت أنه لا يرغب في الإنجاب فتحدثت معه بهدوء، وقال لها إنه ليس لديه مشكلة، وبعد أسابيع قليلة انقلب حاله رأساً على عقب، فبدأ إهمالها والعودة للمنزل في ساعات متأخرة من الليل، وعندما تتحدث معه يستفزها حتى تخرج عن شعورها وتتعصب، ويدعي أنها تعكر صفو حياتهم بعصبتيها ويشتكيها لأهلها.

اكتشفت خيانته

وتابعت الزوجة: «كنا في تجمع عائلي ولاحظت نظراته لإحدى السيدات تربطه بها صلة قرابة، وتأكدت من وجود علاقة بينهما، واعتاد هو على مسح كافة مكالماته ورسائله الصادرة على الهاتف وعلمت من شركة عقارات أنه استأجر شقة ثم تملكها، ولما روحت على العنوان أكتر من مرة عرفت أنه بيخوني مع نفس الست على الرغم من أنها هي متجوزة».

واختتمت الزوجة دعواها بأنها واجهته لكنه كذبها واتهمها بأنها مريضة بالشك بسبب عصبيتها الزائدة، وأخبر عائلتها بالأمر ونصحها بالذهاب لطبيب نفسي، فتركت المنزل، وأقامت دعوى خلع ضده بسبب خيانته لها، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.