أدعية مستجابة لتفريج الهموم.. الإفتاء تبث 5 أذكار لراحة القلب (فيديو)

من آن لآخر يبحث كثيرون عن الأدعية التي يرجون فيها استجابة المولى عز وجل في مختلف الحاجات، من سداد الدين وقضاء الحوائج فيما لا يغضب الله والاستخارة وغيرها، وهذه الآونة يبحث البعض عن أدعية مستجابة لتفريج الهموم، ويستعرض هذا التقرير ما أعلنته دار الإفتاء، في أكثر من مقطع فيديو، عبر قناتها على يوتيوب، 5 طرق لذهاب الهم وطلب استجابة الدعاء من المولى عز وجل، كما ورد دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

أدعية مستجابة لتفريج الهموم

وفيما يخص ما يتداول من أدعية مستجابة لتفريج الهموم، قال الداعية أحمد صبري، أحد أئمة الأوقاف لـ«الوطن» إنّه يمكن ترديد الأدعية الآتية:

- اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

- اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أسالك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

وفيما يتعلق بالنصائح التي قدمتها دار الإفتاء المصرية اتصالا بموضوع أدعية مستجابة لتفريج الهموم، شملت الآتي:

1- الرضا والصبر على قضاء الله.

2- دعاء سيدنا يونس.

3- الاستغفار مئة مرة.

4- الصلاة على رسول الله مئة مرة.

5- الذكر بقول لا إله إلا الله مئة مرة.

دعاء فك الكرب وتفريج الهم

واتصالا بموضوع أدعية مستجابة لتفريج الهموم، تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول «ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم»، وأجاب عليه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: «لو نزل قضاء الله وفيه بعض الهم علينا أن نصبر ونرضى بقضاء الله، انيا علينا أن نقول بعض الأدعية ومن أحسنها ما قاله سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ظلمات الليل في أي وقت نكثر من هذا الدعاء، نكثر من الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ذكر راحة البال

وفي فيديو آخر يتعلق بموضوع أدعية مستجابة لتفريج الهموم، تلقت الإفتاء أيضا سؤالًا في فيديو آخر يقول «هل هناك ذكر لراحة البال والطمأنينة»، وردت الدار بالآتي: «ذكر الله، تقولي لا إله إلا الله مائة مرة على سبيل المثال، استغفر الله العظيم مائة مرة، اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وسلم مائة مرة، داومي عليها فبها يطمئن القلب وتهدأ النفس».

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، كما استشهدت الدار في معرض حديثها عن أدعية مستجابة لتفريج الهموم، بحديث رسول الله، حيث جاء صحابي إلى رسول الله صلَّ الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فدلني على شيء أتشبث به فقال صلًّ الله عليه وسلم: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله»، والله تعالى يقول «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا».

أحاديث شريفة بها دعاء تفريج الهموم

ويمكن ترديد أدعية مستجابة لتفريج الهموم بإذن الله، حيث ذكر عن مسلم بن أبي بكرة، قوله: «سمعني أبي وأنا أقول اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر، قال يا بني ممن سمعت هذا، قلت سمعتك تقولها، قال الزمها فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها».

وفيما يتعلق بموضوع أدعية مستجابة لتفريج الهموم، وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تضمنت أدعية كثيرة، ومن هذه الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

وفيما يخص أدعية مستجابة لتفريج الهموم، روي أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا سقم، ولا حزن حتى الهم يهمه، إلا كفر به من سيئاته».