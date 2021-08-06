شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من عمليات البحث عن دعاء تفريج الهم يوم الجمعة، وفي سطور تستعرض «الوطن»، دعاء تفريج الهم يوم الجمعة، تحت عنوان: «دعاء تفريج الهم يوم الجمعة: 10 أدعية تريح القلوب وتشرح الصدور»، وذلك على النحو:

دعاء تفريج الهم يوم الجمعة

وحول دعاء تفريج الهم يوم الجمعة، فإن هناك الكثير من الأدعية التي يحرص العبد على التوجه بها إلى لله سبحانه وتعالى من أجل تفريج الهم والكرب، ولعله يحرص على الدعاء بها يوم الجمعة ومن بين تلك الأدعية التي يمكن ترديدها: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

ويمكن أيضًا قول دعاء تفريج الهم يوم الجمعة: «اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. أفضل أدعية تقال في يوم الجمعة رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

دعاء الرزق يوم الجمعة

ومع كثرة الهموم التي يمر بها العبد في حياته اليومية والتي يكون بعضها بسبب قلة المال، ينتظر يوم الجمعة من كل أسبوع للتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لعلها ساعة إجابة، حيث يمكن ترديد دعاء تفريج الهم يوم الجمعة: «اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا».

«اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك»، «اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

دعاء يوم الجمعة للمهموم

كما يبحث الكثير من مستخدمي الإنترنت ومواقع البحث عن دعاء يوم الجمعة للمهموم، وهو ما تستعرضه «الوطن» في سياق دعاء تفريج الهم يوم الجمعة، ولعل من أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها: «دعاء يوم الجمعة للمهموم»: اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنحيل، والفرقان، فالق الحب والتوى. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

ويمكن أيضا استخدام دعاء يوم الجمعة للمهموم: «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».

ودعاء تقريج الهم يوم الجمعة: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، وتق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب».