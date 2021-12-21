خبير دولي يثني على دقة الجراحات التجميلية في مصر.. تطورت خلال الـ 10 سنوات الماضية

قال الدكتور جنكيز هان إيكيزجيلي، استشاري جراحات التجميل الدولي، إن مجال الجراحات التجميلية في مصر، تشهد تطورا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة.

جاء ذلك على هامش زيارته مصر، مشيرا إلى أنه يبحث التعاون مع مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة الطبي ومستشفى النصر ببورسعيد لإجراء عدد من العمليات بالمجان، منها شفط الدهون وتجميل الثدي وتجميل الأنف وتضيق الجبين وجراحات السمنة وشد البطن والذراعين والفخذين وزراعة الشعر وتجميل الأسنان.

جنكيز: التقدم العلمي ساعد في علاج مشكلات للرجال أيضا

وأضاف الدكتور جنكيز هان إيكيزجيلي، في تصريحات صحفية، أن التقدم العلمي الملحوظ ساعد في مجال جراحات التجميل في علاج العديد من المشاكل التي كان يعاني منها الكثيرين، حيث لم يقتصر الاهتمام بعمليات التجميل على النساء فقط، بل أصبح يهتم بها الرجال أيضًا، وخصوصا من يبحثون عن حلول سهلة وسريعة للحصول على القوام المثالي والجسم المشدود، ومع ذلك، الظهور بمظهر مثالي ليس السبب الرئيسي لوجود جراحات التجميل التي ظهرت في الأساس لعلاج العيوب الخلقية في الجسم والتخلص من آثار الحوادث والحروق التي تؤثر على نفسية وحياة المصاب بها.

سوء اختيار الطبيب يؤدي لفشل الجراحة التجميلية

كما أكد الخبير الدولي أنه يجب العلم أن عدم اختيار طبيب متمكن في عمليات التجميل يمكن أن يؤدي لفشل الجراحة التجميلية، وبالتالي يتعرض المريض للعديد من المشاكل.