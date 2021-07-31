أخطاء وحبس وكفالة.. تفاصيل التحقيق مع طبيب جراحات التجميل للمشاهير

«أخطاء طبية وحبس على ذمة التحقيق وكفالة» تلك الكلمات تلخص تفاصيل التحقيق مع الطبيب «محمد.غ» الشهير بطبيب المشاهير طوال 4 أيام متصلة من قبل جهات التحقيق بعد أن ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على المتهم بالتنسيق مع لجنة من وزارة الصحة التي داهمت عيادته في مصر الجديدة.

وتبين أنه أجرى عدة جراحات تجميل لعدد من المشاهير في الأيام الأخيرة وتسبب في أخطاء طبية كبرى بحسب البلاغات المقدمة ضده، وتبين أيضًا من أعمال فحص اللجنة الطبية من وزارة الصحة للعيادة أنها دون ترخيص، فضلًا عن عدم وجود موافقات ومستندات قانونية لعدد من الأجهزة والمعدات الطبية بالعيادة.

طبيب المشاهير ينكر الجريمة

وبحسب التحقيقات فإن طبيب المشاهير أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، مدعيًا أن مضاعفات الحالات بعد الجراحة أمر طبيعي، مدعيًا أنه لم يرتكب أخطاء طبية وأنه أجرى الجراحات بشكل سليم طبيًا لكن هناك بعض الأجسام لا تتجاوب بشكل جيد وتتعرض لمضاعفات طبيبة، بالرغم من أنه أجرى الفحوصات التي تثبت عدم وجود موانع لتلك الجراحات لكنها أمور من المتوقع حدوثها في علم الطب بحسب حديثه في التحقيقات.

النيابة تواجه المتهم بالتحريات

وواجهت النيابة العامة طبيب المشاهير بتحريات المباحث وأقوال المجني عليهم في البلاغات المقدمة ضده وتقرير لجنة الصحة التي اتهمته بإدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تودي بحياة المرضى للخطر، لكن الطبيب أنكرها خلال التحقيق معه، كما واجهته النيابة بتحريات المباحث التي أكدت أن الجراح اشتهر مؤخرا نتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب.

دور زوجة لاعب سابق شهير

كما أدانت تحريات المباحث زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي قمة شهير عملت مع الجراح في مهنة «السمسرة الطبية» بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي، وأنها قامت بدور تسويقي كبير له خلال الفترة الماضية مما كان له بالغ الأثر في وقوع عدد من الضحايا المرضى في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا، وطلبت النيابة العامة تحريات تكميلية عن زوجة اللاعب السابق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.