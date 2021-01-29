عاجل.. وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرا بإصابته بكورونا

توفى خبير التجميل محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقد تدهورت الحالة الصحية لـ«الصغير»، خلال الأيام الماضية، ما استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ولازمته ابنته الإعلامية مها الصغير وزوجها أحمد السقا، إلى أن وافته المنية هناك.

ويعتبر الصغير واحدا من أكبر وأشهر مصففي الشعر في الشرق الأوسط ومصر، كما أنه تعاون مع أغلب فنانات الوسط الفني خلال مشوار حياته الحافل.

وعانى الصغير من صعوبة في التنفس، ومشكلات بالرئة، بعد إصابته بكورونا، فيما أوضح الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا وحفيد خبير التجميل محمد الصغير، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن حالة جده حرجة وغير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام.

وأضاف ياسين أن جده ما زال في العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، مناشدا الجميع الدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

الوسط الفني يدعو لـ«الصغير»

وطالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء محمد الصغير، قائلة: «محمد الصغير إنسان عزيز على قلوبنا.. ادعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا».

ومن قبل شيحة، طالب النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير «حماه».

ونشر «السقا» صورة لـ«الصغير» مصحوبا بدعاء عبر انستجرام: «اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير».

كما وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة دعم إلى محمد الصغير، ونشرت صورة محمد الصغير عبر انستجرام، مصحوبة بدعاء.