ضبط 25 طن أرز منتهي الصلاحية داخل مؤسسة تعبئة بمحافظة الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين، من ضبط 25 طن أرز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مؤسسة تعبئة مواد غذائية بمركز ومدينة الصف.

جاء ذلك في إطار الحملات التموينية المكبرة التي تشنها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة؛ إذ جرى التحفظ على المضبوطات، مع تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

إحكام السيطرة على السوق

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الرقابة على البدالين التموينيين والمنشأت التجارية تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق، وضبط المخالفات والمتلاعبين بقوت المواطنين والحصص التموينية.

وشدد «راشد» على استمرار الحملات، بالتعاون بين أجهزة المحافظة استكمالا لدور الأخيرة الرقابي على الأسواق والمتاجر، حفاظا على السلامة العامة.

وأشار التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة، من طلعت حسن، مدير مديرية التموين، إلى أنه قد جرى ضبط مستودع أنابيب غير مرخص بمركز ومدينة البدرشين، يجمع أسطوانات «بوتاجاز منزلية» بالمخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المنشاة المخالفة.

ضبط محطة بنزين بناحية الرهاوي

كما شمل تقرير مديرية التموين بالجيزة، ضبط محطة بنزين بناحية الرهاوي في مركز منشأة القناطر، يزاول النشاط بدون ترخيص، وتصرف في 922000 لتر سولار، خلال الفترة من 8 أغسطس إلى 9 ديسمبر عام 2021، وعدم وجود سجل 21 بترول بالمحطة، وتحرر محضرا بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبجانب ذلك، ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخزن بمنشأة القناطر، قبل بيعها بالسوق السوداء.