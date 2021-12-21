نجل محمد رضا: كان نفسه يبقى جان.. و«زقاق المدق» بدايته مع شخصية المعلم

قال أحمد رضا، نجل الفنان محمد رضا، إن والده تتلمذ على يد يوسف وهبة، وزكي طليمات، في المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرًا إلى أنهما من عمالقة الفن في مصر عبر تاريخها المديد.

والدي كان يعتقد أنه سيكون «جان» نظرا لرشاقته

وأضاف «رضا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الراحل، التي وافقت يوم أمس الاثنين 20 ديسمبر: «أخد منهم كتير وأفادوه، والدراسة في المعهد أصقلت موهبته»، لافتًا إلى أن والده كان يعتقد أنه سيكون الفتى الأول «جان» لأنه كان رشيقا، وكان جسمه متناسقا، ويمارس الرياضة، ولم يتخيل في يوم أنه سيتحول إلى «المعلم» صاحب «الكرش».

«المعلم كرشة» غير مسار حياة محمد رضا

وتابع بأن بدايته مع شخصية «المعلم كرشة» في مسرحية زقاق المدق، وهو ما حوّل مسار حياته، حيث أحبّ الشخصية وأتقنها: «لما بيتقال معلم بيجي في دماغنا محمد رضا، لأنه جسد الشخصية بشكل خاص ولم يستطع أحد تقليده».

محمد رضا حاول الخروج من عباءة أدوار المعلم

وأشار إلى أن والده محمد رضا، حاول أن يخرج من عباءة «أدوار المعلم»، كأي فنان يريد إثبات أنه يستطيع تجسيد مختلف الأدوار: «خرج من هذه الشخصية في بعض الأعمال وجسدها باقتدار لكنه كان يعود مرة أخرى إلى شخصية المعلم، لأنه كان يشعر بأن الناس أحبته فيها، كما أنه أحبها، وتحول الأمر إلى إقامة علاقات إنسانية وطيدة مع معلمين حقيقيين».

يذكر أن الفنان محمد رضا توفي يوم 27 رمضان الموافق 20 ديسمبر عام 1995، عن عمر ناهز 74 عامًا.