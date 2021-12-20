في ذكرى ميلاد محمد رضا.. «توفي في شهر رمضان.. ولم يحصل على دور بطولة»

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا، الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشوار فني طويل، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عنه:-

- كانت بداية محمد رضا منذ الابتدائية، حيث اشترك في فرقة تمثيل بالمدرسة.

- تخرج في كلية الهندسة التطبيقية العليا، وعمل في محافظة السويس بإحدى شركات البترول.

- تزوج وأنجب ولدا وبنتا، وبعدها غير مسار حياته، واستقال من الشركة، وجاء إلى القاهرة وعمل ممثلًا.

- اشترك في مسرحية زقاق المدق، ولعب دور المعلم كرشة وأداه باقتدار.

أهم أعمال محمد رضا الفنية:-

- اشترك في مسرح فريد شوقي، ومن هنا أصبحت شخصية المعلم جزءً من شخصيته .

- من أشهر أفلامه: «30 يوم في السجن، بنت اسمها محمود، غاوي مشاكل، ممنوع في ليلة الدخلة، الفتوة».

- فى أوخر الثمانينات ركز «رضا» اهتمامه الفنى على التلفزيون.

أخر أعماله الفنية:-

- كانت آخر أعماله من خلال مسلسلي «يوميات ونيس، ساكن قصادي».

- كان لخشبة المسرح نصيبًا من أعمال «المعلم رضا»، حيث شارك فى عدة عروض منها «عمدة الحلاقين، الحرافيش»، وغيرها .

- لم يحصل على دور بطولة نهائياً وقال بشأن ذلك، «السينما فى بلدنا بتدى أدوار البطولة دايما للشبان اللى بيفرقوا شعرهم، وللبنات بتوع عشرين سنة، معنى كدا إننا هنفضل بعاد عن الأدوار دى».

وفاة الفنان محمد رضا

- توفى يوم 27 رمضان عام 1995 بعد تناوله طعام الإفطار أثناء إجراء حوار صحفى على الهاتف، عن عمر يناهز 74 عامًا.