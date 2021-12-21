نظر دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات.. الأحد المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور الطلاب من حملة الثانوية الإنجليزية، لجلسة الأحد المقبل 26 ديسمبر الجاري.. وتتطالب الدعوى الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.

دعوى تطلب زيادة عدد المقاعد في الجامعات المصرية

كما أقام المحامي دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب على ذلك من آثار.

وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 الذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.

وزير التعليم ألغى نسبة الـ5% للشهادات الـجنبية

وأكدت الدعوى، أنه في عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار رقم 238 لسنة 2015، تضمن إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لحملة الشهادات الـجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018، وتتضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبح عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، ويحصل حملة شهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1.5%، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحمت دفعتان على نفس عدد المقاعد.