وصول حسن راتب إلى محكمة التجمع الخامس لنظر أولى جلسات قضية الآثار الكبرى

وصل منذ قليل رجل الأعمال حسن راتب، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تحت حراسة أمنية مشددة، للمثول أمام المحكمة، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، التي تنظرها الدائرة 16 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس.

وحددت محكمة الاستئناف، جلسة اليوم الثلاثاء، كأولى جلسات محاكمة المتهمين وعددهم 23 متهمًا جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات قضية الآثار الكبرى

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول علاء حسانين قيامه بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

ارتكاب جرائم الحفر والتنقيب

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن حسن راتب متهم بالاشتراك مع «حسانين» في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والإتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

أدلة الاتهام

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، الذين تعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.