اليوم أطول ليل وأقصر نهار في النصف الشمالي للكرة الأرضية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر، يوافق أول أيام فصل الشتاء فلكيًا، موضحة أن أبرز سمات اليوم أنّه يصاحبه أطول ليل وأقصر نهار في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث يصل طول النهار لنحو 10 ساعات ويطول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.

الشمس تبلغ اليوم أدنى ارتفاع لها

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنّ الشمس تبلغ اليوم أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة، عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يكون، على أن يستمر فصل الشتاء لمدة 89 يومًا، ليكون موعد انتهاء الشتاء 2021 في 20 مارس 2022، ويبدأ بعده فصل الربيع في 21 من الشهر ذاته وينتهي في 20 من يونيو 2022.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أول أيام فصل الشتاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 16 والصغرى 08، وفي الوجه البحرى تكون درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08، وفي السواحل الشمالية الغربية تكون درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

وقالت الدكتورة «منار غانم»، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها لـ«الوطن» إنّ درجات الحرارة هذا الشتاء ستكون في معدلاتها الطبيعية، وتوجد توقعات بزيادة كميات الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد عن العام الماضي، فيما تكون كميات الأمطار على القاهرة والوجه البحري في معدلاتها الطبيعية التي نشهدها خلال فصل الشتاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد المزيد من الإنخفاض في درجات الحرارة، وخاصة درجة الحرارة الصغرى، أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر ليسود طقس باردًا ليلًا.