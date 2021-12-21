إعادة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة.. بشائر تحسن الطقس وهدوء الرياح

قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إعادة فتح بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها، بعد إغلاق دام لمدة 24 ساعة، وذلك بالتزامن مع تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على أنحاء الإسكندرية.

فتح ميناء الإسكندرية أمام حركة الملاحة

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الأرصاد الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع حوادث أو تأثيرات سلبية.

أمطار على الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن المحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة تهبط على جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الثلاثاء، وتفاوتت شدة الأمطار خفيفة وزادت إلى متوسطة وغزيرة حتى الساعة 9 والنصف، وتفاوتت شدة الأمطار من متوسطة لغزيرة بشكل متقطع على أحياء المحافظة، مع استمرار الأمطار بشكل متقطع من متوسطة لغزيرة في منتزة أول وثان الآن.

شوارع الإسكندرية في الأمطار

وأكد «نافع» على ظهور بعض تجمعات المياه بعد الساعة السابعة صباحا في مناطق بشارع مصطفي كامل وأبيس الثانية وطريق المحور وطريق القباري ووادي دجلة وأمام المطافي بمحطة مصر وأمام أنطونيادس وشارع منشا والطريق الصحراوي عند شركة حسن علام، وجاري رفع تجمعات المياه المتبقية في تلك المناطق.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيب البيارات والمصارف على مدار الساعة للاطمئنان أنها بالمستويات الآمنة، مع التأكيد على استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة للعمل على الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها.