عودة الملاحة لموانئ السويس وبورسعيد والعريش بعد استقرار الطقس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان رسمي لها، أن حركة الملاحة لموانئ السخنة والأدبية عادت صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع استقرار الحالة الجوية، وأضاف البيان أن حركة الملاحة عادت أيضاً في موانئ شرق وغرب بورسعيد وميناء العريش مع دخول المراكب إلى أرصفة الموانئ وبدء عملية تداول الحاويات.

توقف الموانئ أمس بسبب الطقس

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية، أمس الاثنين، إغلاق الموانئ في السويس كميناء بورتوفيق والسخنة والأدبية وموانئ شرق وغرب بورسعيد وميناء العريش.

وقالت المنطقة الاقتصادية، في بيان رسمي لها، إن سبب الإغلاق سوء الأحوال الجوية والتي تسببت في انعدام الرؤية أمام السفن وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار خاصة في موانئ بورسعيد.

زيادة سرعة الرياح تغلق موانئ السويس

وكانت قد تسببت سرعة الريح في إغلاق موانئ السويس خاصة ميناء السخنة والأدبية لتجاوز سرعة الرياح أكثر من 30 عقدة في الساعة.

وشهدت محافظات القناة طقسا متقلبا منذ منتصف ليل الأحد الماضي زادت فيه سرعة الرياح بشكل كبير جداً وشهدت بعض المحافظات أمطار كثيفة استمرت لأكثر من ساعتين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مستمر في تقلباته حتى الخميس المقبل فيما شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم تحسنا طفيفا في درجة الحرارة مع سطوع الشمس.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن فرق الطوارئ تعاملت على مدار الساعات الماضية مع كافة نتائج ذروة الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة ومراكزها.