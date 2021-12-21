صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية تتجاوز 5 تريليونات دولار خلال 2021

شهد عام 2021، نشاطًا في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج، بدعم من التقييمات العالية وزيادة في السيولة، ومن أهم العوامل التي دفعت هذه النشاط في صفقات الاندماج والاستحواذ هو الشركات الأميركية التي تتمتع بميزانيات جيدة، وكذلك سيولة تقدر بنحو 2 تريليون دولار.

عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا 5.63 تريليونات دولار

وسجلت عمليات الاندماج والاستحواذ لأول مرة على الإطلاق خلال عام 2021، نسبة 63% لتصل إلى 5.63 تريليون دولار بحلول 16 ديسمبر 2021، متجاوزة الرقم القياسي المحقق خلال الأزمة المالية البالغ 4.42 تريليون دولار في عام 2007، وفقاً لـ«فوربس».

أمريكا تستحوذ على 46% من إجمالي الصفقات

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة 46% من إجمالي عمليات صفقات الاستحواذ والاندماج خلال 2021 بقيمة 2.61 تريليون دولار، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بنسبة 22% عند 1.26 تريليون دولار، وفي آسيا بلغت قيمة صفقات الاستحواذ 1.27 تريليون دولار، مستحوذة على نسبة 22% من حجم الصفقات، وفقاً لـ«فوربس».

قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية يتصدران

كما استحوذ قطاعي التكنولوجيا الرعاية الصحية على الحصة الأكبر من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت خلال العام 2021، وذلك بعد أن شهدت عمليات الاستحواذ عام 2020، انخفاضا إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

أبرز صفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا

ومن أبرز صفقات الاندماج التي تمت خلال العام 2021، شركة الاتصالات الأميركية، AT&T مع شركة Discovery للإعلام بقيمة 43 مليار دولار، وشركة الإمدادات الطبية Medline Industries بقيمة 34 مليار دولار، كما قدمت شركة KKR الأميركية عرضًا لأكبر مشغل اتصالات في إيطاليا، Telecom Italia، قيمته 40 مليار دولار.

أسواق الأسهم هي المحرك الرئيسي

وقال «توم مايلز»، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ الأميركية في مورجان ستانلي، إنّ أسواق الأسهم القوية هي المحرك الرئيسي لعمليات الاندماج والاستحواذ، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأسهم، يتوافق عادةً مع نظرة اقتصادية إيجابية.