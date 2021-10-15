ارتفاع الأسهم الأمريكية عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي 74.46 نقطة

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 251.8 نقطة، أو 1.73%، ليغلق عند 14823.42 نقطة، فيما صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي، 74.46 نقطة، أو 1.7%، ليسجل 4438.26 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر «داو جونز الصناعي»، ارتفاعاً بلغ 534.75 نقطة، أو 1.6%، ليحقق 34912.56 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.59 دولار للأوقية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.2% إلى 1797.90 دولار، فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% لتحقق 23.45 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 3.1% إلى 1051.78 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 2136.18 دولار.

بدورها، توقعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، وقد تؤجج التضخم وتبطئ التعافي العالمي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الوكالة في تقرير شهري، توقعاتها لنمو الطلب على الخام بمقدار 170 ألف برميل يوميا في عام 2021، و210 آلاف برميل يوميا في العام المقبل 2022، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ترفع تصنيف أستراليا إلى «أيه أيه أيه+»

وفي سياق آخر، رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف أستراليا إلى «أيه أيه أيه+» من «أيه ايه أيه -» بسبب ثقتها في مسار أستراليا المالي، واستقرار الدين العام في المستقبل القريب.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني، توقعاتها للنمو الاقتصادي الأسترالي من 3.7% إلى 5.8% في عام 2021.