لميس: صفقة استحواذ «عز الدخيلة» على «حديد المصريين» ستسدد على عامين

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، حسب مصادر لها، عن أن صفقة عز الدخيلة للصلب التي تمت اليوم وجرى بموجبها الاستحواذ على 18% من حقوق الملكية في شركة «حديد المصريين» بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة على عامين طبقا لما وصفته الحديدي بمصادر لبرنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، إذ ذكرت أن المعلومات لديها تقول أن قيمة الصفقة سوف تسدد على عامين.

الصفقة خضعت لمفاوضات امتدت لأشهر وفي الوقت المناسب تم الإعلان عنها

وأضافت «الحديدي»، أن تلك الصفقة خضعت لمفاوضات امتدت لأشهر وفي الوقت المناسب تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الإدارة طبقا لقواعد الشفافية والإفصاح في البورصة المصرية، موضحة أنه بهذه الصفقة سيخرج أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ من قطاع الحديد تمامًا ولن يعد ضمن مستثمريه لكنه لازال في مجال الاستثمارات الخاصة بقطاع الأسمنت.

حصة عز تصل إلى 46% وحديد المصريين بلغت 20%.

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أنه طبقا لتقييمات الاتحاد العربي للحديد والصلب تبلغ حصة حديد عز من السوق 42% في مقابل 12% لحديد المصريين وهناك تقييمات أخرى ذكرت أن حصة عز تصل إلى 46% وحديد المصريين بلغت 20%.