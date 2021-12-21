برلمانية تقترح إطلاق أسماء 100 مبدع على الشوارع..أبرزهم «جاهين وشاهين»

تقدمت النائبة «مها عبد الناصر»، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة لإطلاق أسماء المبدعين من «شعراء وأدباء وفنانين»، على بعض الشوارع والميادين في المحافظات، تخليدًا لتراثهم الثقافي والأدبي والفني.

مها عبدالناصر: مصر تمتاز بقوتها الناعمة من المبدعين

وقالت النائبة، إنّ مصر تمتاز بقوة ناعمة كبيرة في الفن والثقافة والأدب، وكانت واحدة من أهم وأنجح مميزات المجتمع المصري وسببًا في انتشار اللهجة المصرية وثقافتنا الشعبية في دول المنطقة العربية.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه برغم التفوق والتميز التاريخي في مجالات الشعر العامي والعربي، والفنون بأنواعها، إلا أننا لا نجد التقدير الكافي لهؤلاء المبدعين، و أبسط أشكال التقدير هو إطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين، تخليداً لهم.

حملة واسعة للتنوير

وتابعت النائبة مها عبد الناصر إنّها ترى أن مصر الآن في أمْسّ الحاجة لحملة واسعة للتنوير وإعادة الوعي الذي تم اختطافه على مدى العقود الماضية ومن المهم إعادة تعريف الأجيال بالشخصيات البارزة أدبيا و ثقافيا وأعلام الفكر والتنوير في تاريخنا المعاصر.

اقتراح بتشكيل لجنة من التنمية المحلية والثقافة والنقابات الفنية لاختيار 100 اسم

واقترحت النائبة البرلمانية تشكيل لجنة مكونة من وزارتي التنمية المحلية ووزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والمهتمين من أعضاء البرلمان المصري، لاختيار قائمة من 100 شخصية أثرت في الثقافة المصرية لإطلاق أسمائهم على شوارع وميادين بكافة المحافظات المصرية، وفقًا لحجم تأثيرهم، وأماكن مولدهم وإقامتهم.

واقترحت أسماء لم تنل التقدير الكافي، على حد وصفها، وعلى رأسهم «صلاح جاهين - سيد حجاب - عبدالرحمن الأبنودي - فؤاد حداد - بيرم التونسي - سيد درويش - عمر خيرت - أحمد فؤاد نجم - الشيخ إمام عيسى - يوسف شاهين – سيد مكاوي - يوسف إدريس – يحيى حقي – فرج فودة»، وغيرهم العديد والعديد من المبدعين وأعلام التنوير في مصر.