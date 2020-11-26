الجيزة: شفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين

واصلت محافظة الجيزة، العمل على قدم وساق، للتخلص من تجمعات المياه في بعض الشوارع والميادين، خاصة أسفل الكباري، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة، التي ضربت معظم محافظات الجمهورية أمس.

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة الجيزة، وجود خطة مع شركة المياه وهيئة النظافة والتجميل والمراكز والمدن والقرى، للتعامل مع تجمعات المياه، وهناك أكثر من 280 معدة لشفط المياه موزعة على الأحياء والمراكز والمدن والتي تؤدي دورها على أكمل وجه، حسب المحافظة حتى الآن.

وأجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة التعامل مع الأمطار بمركز ومدينة أوسيم، لتفقد أعمال شفط المياه والتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها قرب أماكن تجمعات مياه الأمطار، لضمان سهولة الانتقال إليها حال الاحتياج لها.

وشمت جولة نائب المحافظ، تفقد أعمال شفط مياه الأمطار بنطاق قريتي البراجيل والزيدية ومدينة أوسيم.

التنمية المحلية: تقارير مستمرة من المحافظات لبحث حالة الطقس

وفي هذه الأثناء، تواصل وزارة التنمية المحلية، المتابعة عبر تقارير غرفة العمليات مع محافظات الجمهورية، بشأن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وحالة الطقس والأحوال الجوية في باقي المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض المحافظات.

ووجّه شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وانعقاد غرفة العمليات على مستوى المحافظات، وانتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات في الوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.

وطالب شعراوي، المحافظات، بإنهاء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الرفع الرئيسية والفرعية، لاستقبال مياه الأمطار، وتنفيذ خطط تطهير بالوعات الصرف للأمطار وشبكات الصرف الصحي.