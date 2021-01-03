حملات لنظافة الشوارع والميادين والحدائق بأحياء الجيزة

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برئاسه شفيق جلال، رئيس الهيئة، كفاءة النظافة بالشوارع والميادين والحدائق بنطاق أحياء الطالبية والدقي والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأعلنت محافظة الجيزة أن أجهزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل قامت اليوم بتكثيف الحملات للنظافة والتجميل في الأحياء وأسفرت عن الآتي:

** حي الطالبية

- تم الدفع بعدد 2 فرقة عمال نظافة ومعهم عدد2 سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بشارع ترسا.

- تم الدفع بسيارة مكبس وعمال نظافة وذلك لأعمال تفريغ الصناديق بشارع ترسا.

- تم الدفع بفرقة الغسيل ومعهم عدد (2) سيارة نافوري وذلك لأعمال الغسيل بشارع ترسا.

- تم الدفع بعدد (2) سيارة كنس آلي للعمل بشارع ترسا.

- تم الدفع بعدد (1) كلارك شوكة لأعمال رفع السيارات من جانبي الطريق والجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق بشارع ترسا.

- تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالأشجار وتم زراعتها بشارع المحولات.

- تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وذلك لأعمال قص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم.

** حي الدقي

- تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بشارع جمال سالم من مصدق.

- تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بميدان الصحابة.

- تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بميدان عثمان بن عفان.

** حي الهرم

- بدء العمل في تصميم شعار «تحيا مصر» بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية.

- استكمال العمل في تصميم شعار محافظة الجيزة بمثلثة رقم 5 أمام فندق موفنبيك بميدان الرماية.

- تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالطمي وفرد وتسوية الطمي بمثلثة «المريوطية – نزلة الدائري».

** حي العجوزة

- تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمـة وسيـارة نصـف نقـل محملة بالنجيلة سابقة التجهيز وتم فردها بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب.

** حي جنوب الجيزة

- تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بشارع السودان.