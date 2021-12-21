فيضانات ماليزيا تودي بحياة 14 شخصا ونزوح 67 ألفا

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 4 آخرون، ونزح عشرات الآلاف؛ جراء واحدة من أسوأ الفيضانات التي ضربت ماليزيا منذ عقود.

وقالت الشرطة الماليزية، إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية «سيلانجور»، و6 آخرين في ولاية «بهانج»، ولجأ ما يقرب من 67 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» العربية.

إغلاق 333 محطة كهربائية

وفتحت الحكومة الماليزية، مراكز عمليات لمساعدة ضحايا الفيضانات، و قررت تعيين عضو المجلس الأعلى لحزب «أمنو»، شمس أنور نصارة، كمسؤول عن جهود الإغاثة الخاصة بضحايا الفيضانات على المستوى الفيدرالي، كما أغلقت شركة الكهرباء الماليزية «تيناجا ناسيونال بي إتش دي»، 333 محطة كهربائية فرعية في عدة ولايات بشكلٍ مؤقت، جراء الفيضانات.

انهيارات أرضية في كوالالمبور بسبب الفيضانات

كما أعلن مجلس بلدية كوالالمبور، في بيان، أنَّ العاصمة الماليزية «كوالالمبور»، شهدت عدة انهيارات أرضية في 21 منطقة جراء الفياضنات التي ضربت البلاد، مضيفا أنه يجرى دراسات مع معهد الأشغال العامة الماليزي، لتحديد مسار العمل لتفادي المزيد من الانهيارات داخل البلاد.

فيضانات ماليزيا مفاجأة للجميع

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه الشديد لرؤية «سيلانغور»، وهي أغنى ولاية في البلاد المحيطة بالعاصمة «كوالالمبور»، مغمورة بالفيضانات، وهو ما أجبر أكثر من 5 آلاف من قاطنيها على مغادرة وترك منازلهم.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن الفيضانات كانت مفاجئة للجميع، وذلك لأن موسم الرياح الموسمية نادرًا ما يتسبب في إحداث فيضانات بـ«سيلانغور».

الآثار المترتبة على فيضانات ماليزيا

وبقيت مستويات المياه خطرة الأيام الماضية، في 8 ولايات وسط البلاد وشمال شرقها، و احسرت الأمطار في بعض المناطق الأخرى، وبحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، حذرت خدمة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار في أجزاء من «باهانغ».