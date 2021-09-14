ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 84 قتيلاً مع استمرار الفيضانات

تصاعدت وتيرة الفيضانات في عدد من ولايات السودان، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة منذ عدّة أيام، والتي خلّفت حتى الآن نحو 84 قتيلاً ودمرت آلاف المنازل بعد أن غمرت مياه الفيضان نحو 11 ولاية بالسودان، وذلك حسب ما أعلنته السلطات السودانية، وكانت السلطات قد صرّحت أنّ الفيضانات الموسمية التي تشهدها البلاد قد خلّفت عشرات القتلى ودمرت عدداً كبيراً من المنازل كلياً أو جزئياً.

مصرع 84 شخصاً وتدمير آلاف المنازل

وأعلن المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني السوداني، عبدالجليل عبدالرحيم، أنّ 84 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 67 آخرون في 11 ولاية بالبلاد، وذلك منذ بداية موسم الأمطار، وأوضح المتحدث أنّ القتلى لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد تعرضهم للغرق أو صعقاً بالتيار الكهربائي أو بسبب انهيار منازلهم، وقال إنّ الفيضانات تسببت في تدمير نحو 8400 منزل، وألحقت الضرر بأكثر من 72 ألف منزل في أنحاء متفرقة في البلاد.

100 ألف متضرر من الأمطار منذ يوليو

يذكر أنّ السودان تشهد سنوياً موسم أمطار غزيرة يبدأ من شهر يونيو وحتى أكتوبر، وغالباً ما تؤدي تلك الأمطار إلى فيضانات تتسبب في تدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية وإتلاف محاصيل زراعية، وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد المتضررين من الأمطار تخطى 100 ألف شخص منذ بداية يوليو الماضي.

غرق 50 قرية ونزوح 65 ألف شخص

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريراً الأسبوع الماضي قالت فيه إن المياه غمرت نحو 50 قرية في جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح 65 ألف شخص، من بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمات اللجوء الخاص بهم، وفي السياق ذاته اضطرت السلطات السودانية العام الماضي لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في تضرر 650 ألف شخص بحد أدنى ودمرت ما يزيد على 110 آلاف منزل.