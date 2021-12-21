«الوطن» تحصد المركز لثالث في المسابقة الصحفية لمنظمة «الفاو»

حصدت جريدة «الوطن» المركز الثالث في مسابقة منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للإعلام، بمناسبة السنة الدولية للفواكه والخضروات.

تكريم «الوطن» في احتفالية «الفاو»

وجاء اختيار المنظمة الدولية لـ«الوطن» في مسابقتها الصحفية، للملف الذى أعده الصحفي محمد أبوعمرة مسئول ملف الزراعة والرى بالجريدة، عن تأثير التغيرات المناخية التي تسببت في خسائر فادحة لمزارعي المانجو والزيتون خلال الموسم الزراعي 2020/2021.

وقدم الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير الاقليمي لمنظمة «الفاو» في مصر، درع المنظمة وشهادة تقدير للصحفي في «الوطن» محمد أبوعمرة.

ومنظمةُ الفاو هي اختصار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة ويقع مقرها في روما بايطاليا، وتُعتبَر من أقدم الوكالات المتخصصة والدائمة في هيئة الأمم، وتستضف القاهرة المقر الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط وأفريقيا، وتأسّست من أجل القضاء على الجوع في العالم، وفي المقابل تحسين مستويات المعيشة، والتغذية بالارتكاز إلى النظام الزراعي، والعمل على زيادة إنتاجية.