جامعة الأزهر تؤهل أحد مبانيها كنموذج عملي لمجابهة التغيرات المناخية

قررت جامعة الأزهر التكفل بتقديم نموذج عملي لمجابهة التغيرات المناخية، لتقديمه لمؤتمر COP27، وذلك من خلال تخصيص أحد مباني كليات الجامعة كنموذج لتنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر من زراعة سطح المبنى، والاعتماد على الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء، والتصميم المعماري والبيئة الخضراء وكل ما يدعم سبل استدامة الموارد.

دعم مبادرة مبادرة ذوي الهمم لدعم البيئة

كما قررت جامعة الأزهر، خلال إعلان البيان الختامي وتوصيات مؤتمرها عن «التغير المناخي»، دعم كافة المبادرات التي تم استعراضها خلال أيام المؤتمر والممثلة في مبادرة «سطح أخضر»، ومبادرة ذوي الهمم لدعم البيئة، ومبادرة «غرفة عملية صديقة للبيئة» لمراقبة السلوكيات البيئية الخاطئة ونشر السلوكيات الصحيحة.

هذا بالإضافة إلى إعلان جامعة الأزهر 2022 «عامًا للمناخ والبيئة» ووضع أجندة متكاملة لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة بين طلاب الجامعة وجميع منتسبيها.

انعقاد المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر على 3 أيام

يُذكر أن جامعة الأزهر عقدت مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان «تغير المناخ .. التحديات والمواجهة»، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، والإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.

وكانت جلسات اليوم الثالث قد ناقشت قضية «مفهوم المواصفات الدولية لنظم الإدارة البيئية (الجودة والتمويل)» برئاسة الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر، والدكتور وائل يوسف مدير مركز التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتوره خلود حسام عميد كلية تجارة الأزهر بنات أسيوط، والدكتور الجندى شاكر الجندى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر.