وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان أنشطة مشروعات التنمية الشاملة

تفقّد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبرافين أجرايوال المدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمى من خلال برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر، يرافقهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وشملت الأنشطة التي تفقدها الوزير، ما تم تنفيذه في قرية البغدادي في مركز البياضية بمحافظة الأقصر، التي تشمل محطتين للطاقة الشمسية لري مساحة تصل إلى 50 فدانا لصغار المزارعين، كما تفقد بعض نماذج للمساقى الفرعية التى تم تطويرها وتصل طولها إلى حوالى 2 كيلومتر والتي كان لها مردود إيجابي على المزارعين، حيث بلغت نسبة الوفرة في المياه أكثر من 20% وكذلك كان لها أهمية في توفير في استهلاك السولار لدى المزارعين، كما أن المحطات الشمسية التي تم تنفيذها تخفض تكلفة ري الفدان طبقا لأقوال المزارعين من 300 جنيه للفدان إلى 50 جنيها للفدان.

وتفقد وزير الزراعة نموذجين لتوحيد الحيازات المجمعة والمنزرعة بأصناف الذرة الرفيعة جيزة 15 وهجين مكة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع التغيرات المناخية وتوحيد الحيازات.

وعقد وزير الزراعة ومحافظ الأقصر لقاء مع المزارعين، حيث استمع إلى رأيهم في التحول إلى الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية، كما تمت الإجابة عن عدد من الاستفسارات الخاصة بالمزارعين، والاستماع إلى مشاكلهم والتوجيه بحلها على الفور، كما استعرض خلال اللقاء جهود الدولة المصرية، في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في دعم صغار المزارعين ودعم الزراعة ودعم قطاع الزراعة الذي أثبت أنه من القطاعات الأساسية وأحد القطاعات الصلبة التي لم تتأثر بجائحة كورونا، كما وجَّه شكره لجميع المزارعين الذين اتبعوا الأساليب الحديثة للري، مشيرا إلى المبادرة التي تم توقيعها مع وزارة الري ووزارة المالية في مجال تطوير الري الحقلي بقرض حسن بدون فوائد لمدة عشر سنوات. ‏

وقال برافين أجرايوال، الممثل والمدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في القاهرة، إن جميع هذه الأنشطة تم تصميمها بما يتناسب مع ظروف جميع المزارعين.

حضر الجولة الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور علاء غزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور علي حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ‏وبعض نواب البرلمان ووفد برنامج الأغذية العالمي وقيادات الوزارة بالأقصر.