خارجية النواب: مصر ملتزمة باستقلال القضاء.. والدستور يحمي حقوق الإنسان

أكد النائب البرلماني كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن السياسة الخارجية المصرية الراهنة أرست عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية وفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته والتزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مصر تصون حقوق الإنسان

وأضاف كريم درويش أن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته انما تصون حقوق الانسان وهو ما كرسة الدستور والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة، إيمانا بأنها جزء رئيس من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030 ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الانسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية بجانب الاعتبارات السياسية.

الشعب المصري يرفض التدخل في شئونه الداخلية

ولفت «درويش» إلى أن الشعب المصرى بكافة فئاته يرفض رفضا تاما أي تدخل في شئونه الداخلية ولا تؤخذ أية تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد بل تسبب تذمرا شعبيا مصريا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية والتي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014.