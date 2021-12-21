قوى النواب تنتقد وزارة المالية لتأخر علاوات العاملين بالوطنية للإعلام

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشات واسعة خلال اجتماعها اليوم، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة.

علاوات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات

وقال النائب سيد نصر، مقدم طلب الإحاطة: إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، والتى تمنحها الدولة للعاملين كل عام، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

وأشار نصر، أن العلاوات الدورية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبئا عليهم، مطالبا بسرعة صرف العلاوة الدورية المتأخرة للعاملين بـ«الوطنية للإعلام»، وزيادة الدعم المالي لموازنة الهيئة لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين.

اللجنة تتضامن مع حقوق العاملين

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتضامن دائما مع حقوق العاملين التى أقرها لهم القانون، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على منح علاوات للعاملين لدعمهم، وذلك فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، وأيد النواب غالبية الحديث حول الأزمة.

وقالت أمل الجندى، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، إن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين ومتأخرة منذ سنوات، نتيجة الظروف المالية الصعبة فى الهيئة والديون المتراكمة، وأن هناك حاجة لدعم مالى لسداد مستحقات العاملين فى العلاوة الدورية، لافتة إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وأن تكلفة العلاوات المتأخرة تتجاوز 600 مليون جنيه.

المشكلة فى توفير السيولة المالية

وأكد ممثل وزارة المالية، أن المشكلة ليست فى اعتمادات الموازنة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة فى توفير السيولة المالية.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق فى صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين والتى ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعى دعما لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأشارت درويش، إلى أن هناك فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين، وقالت إن الهيئة الوطنية للإعلام تابعة للدولة ولها دور فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال دورها الإعلامي، ولذلك لابد من دعمها، ودراسة إمكانية إسقاط بعض الديون المجنبة المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، مثل فوائد الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى.