اتحاد العمال عن تطبيق «الأدنى للأجور للقطاع الخاص»: بداية جيدة

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للاجور أن قرارات المجلس اليوم الثلاثاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور" على نحو 18 مليون عامل في القطاع الخاص، بدءا من يناير المقبل، بواقع 2400 جنيه شهريا، هو بداية جيدة سوف يتبعها اجتماعات مستمرة للمجلس لبحث في كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق .

مجدي البدوي يشيد بدور المجلس القومي للأجور

وطالب مجدي البدوي، في بيان، أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور من يناير المقبل، وكذلك الالتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال، خاصة وأن توفير كافة أشكل الحماية الإقتصادية والإجتماعية والصحية للعمال من شأنها إستقرار في علاقات ومواقع العمل وزياة الإنتاج.

وأشاد البدوي بالدور الذي لعبه المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤكداً على أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال .

تحديد قيمة العلاوة الدورية بقيمة 3% من الأجر التأميني

وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، واتفق المجلس في اجتماعه اليوم، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبى لكل منشأة.