اتحاد العمال يدعم مجدي البدوي في انتخابات "النواب" بحلوان

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية في المحافظات كافة، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، دعمه لمجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، في انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها نوفمبر المقبل.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له اليوم، الأحد، إنّ اتحاد العمال الذي يضم في عضويته الملايين من الأعضاء يدعم ترشح البدوي ويؤكد ثقته في برنامجه المدافع عن الحقوق المشروعة للمواطن المصري بشكل عام، وعمال مصر بشكل خاص.

وأكد وهب الله، أنّ هناك تكليف لجميع النقابات العامة العمالية التي تضم لجان نقابية داخل مصانع وشركات الدائرة التي يترشح فيها "مجدي البدوي"، وهي الدائرة 19 –رمز الترس - رقم 67، التي تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين، بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، وانتخاب مجدي البدوي، الذي يمتلك من الوعي والدراية الكاملة بمصالح الوطن والمواطن، وقدرته على المشاركة في سن تشريعات تحقق الاستقرار، والتوزان في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

واستشهد بالدور الذي لعبه "البدوي" بحكم مواقعه كرئيس لنقابة عامة، تمكن في وقت قصير من تنمية مواردها، وتوسيع دائرة عضويتها، وكذلك من خلال دوره العربي والدولي كمشارك فاعل في المحافل العمالية العربية والدولية ممثلا عن مصر، ومدافعا عنها ضد أهل الشر والفتنة.

وشهد اتحاد العمال العديد من المفاجآت في الأسماء المرشحة للبرلمان، إذ غابت أسماء جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، وجمال عقبي، نائب رئيس اتحاد العمال، عن دخول الماراثون الانتخابي لمجلس النواب المقبل.

وشغل جبالي المراغي، منصب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فيما شغل وهب الله، وعقبي، أعضاء باللجنة ذاتها، في الدورة البرلمانية الحالية.