كل ما تريد ما معرفته عن وظائف القوى العاملة.. رابط التقديم والمحافظات

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم، توفير العديد من الوظائف وفرص العمل سواء للذكور أو الإناث، وذلك من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدر عنها وتعلن فيها وظائف القوى العاملة كل شهر.

وظائف القوى العاملة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لوظائف القوى العاملة، بعدما أكدت وزارة القوى العاملة، توفير 7470 فرصة عمل للذكور والإناث، تشمل ذوي الهمم في مختلف التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

تفاصيل الأجور في وظائف القوى العاملة

وأوضحت «القوى العاملة» أن الوظائف بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض الوظائف، وذلك حسب خبرة المتقدم، إلى جانب التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك في 86 شركة ومصنع قطاع خاص بـ 21 محافظة.

كيفية التقديم في وظائف القوى العاملة

ويمكن لجميع الراغبين في الحصول على وظائف القوى العاملة التقديم لها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

المحافظات المتوفرة بها وظائف القوى العاملة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن فرص العمل والوظائف متاحة في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: «القاهرة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، وبني سويف، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر، وجنوب سيناء، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والجيزة».

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير عمل لائق لهم.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أعلن أن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة، تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» على أن ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج.