القوى العاملة توفر 7500 وظيفة برواتب تصل 10 آلاف جنيه خلال شهرين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة وفرّت 7 آلاف و470 وظيفة وفرصة عمل، خلال شهري ديسمبر الجاري و يناير 2022 المقبل، في منشآت القطاع الخاص، للذكور والإناث، وبعضها لذوي الهمم، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تتجاوز في بعض الوظائف والمهن 10 آلاف جنيه، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص في 22 محافظة.

توفير فرص العمل تنفيذا لمبادرة الرئيس «حياة كريمة»

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن تلك الفرص تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أنّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov. eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين للفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة في البرنامج لتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

فرص العمل متوافرة للخريجين من الجنسين

وأوضح الوزير أن الفرصة متوفرة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، ومنها «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، والسويس والإسماعيلية والقليوبية ودمياط والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم وقنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والمنيا والجيزة والدقهلية».

يُشار إلى أن النشرة القومية للتوظيف الشهرية والنصف شهرية التي أصدرتها وزارة القوى العاملة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 021 ، مازالت تضم فرص عمل تحتاج إلى شغلها ومن بينها «4 مهندس ميكانيكا وكهرباء، و2 مهندس إنتاج براتب يصل إلى 8000 جنيه، و30 عمال إنتاج، 12 أمين مخازن، و25 مشرف كاشير، و20 كاشير صباحي، و50 كاشير مسائي، و 35 مدخل بيانات براتب 2500 جنيه، و20 موظف استعلامات، و5 مدير فرع، و15 مدير قسم، و80 مشرف، و50 منسق ممرات، و157 فرد أمن، و20 مراقب كاميرات، و35 سائق، و40 عمال مخازن بمحافظة القاهرة».