القوى العاملة تعلن وظائف بمرتبات 10 آلاف في 19 محافظة.. الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توفير 6189 فرصة عمل للشباب والراغبين في الحصول على وظيفة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، من بينها فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجوز مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في عدد من المهن، وجاءت تلك الوظائف المطلوبة في 19 محافظة مختلفة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل وظائف القوى العاملة في المحافظات المختلفة، والتخصصات والشروط المطلوبة والمستندات الخاصة بـ الوظائف المطلوبة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجاماعي، كالتالي:

وظائف محافظة القاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة القاهرة، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة بورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة بورسعيد، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة السويس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة السويس، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة القليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة القليوبية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة دمياط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة دمياط، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

محافظة البحيرة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة دمياط، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

محافظة المنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة المنوفية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

محافظة الشرقية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة الشرقية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة الغربية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة الغربية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة الدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة الدقهلية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة الجيزة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة الجيزة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة أسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة أسيوط، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة سوهاج

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة سوهاج، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة قنا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة قنا، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة الاقصر

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة الأقصر، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة الوادي الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة الوداي الجديد، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف محافظة شمال سيناء

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل بمحافظة شمال سيناء، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف القوى العاملة التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة من هنـــــــــــــا.