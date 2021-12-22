استعدادات «التموين» قبل بدء تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة ببورسعيد

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بإجراءات مكثفة قبل بدء مبادرة تخفيض أسعار الخضر والفاكهة إلى النصف التي أعلن عنها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتبدأ من اليوم وحتى آخر الشهر الجاري بسوق العصر في حي العرب ضمن احتفالات عيد النصر والعيد القومي لمحافظة بورسعيد في 23 ديسمبر الجاري، حيث انتصرت بورسعيد على العدوان الثلاثي عام 1956.

وأوضح ناصر ثابت مدير التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد في بيان صحفي، أنه أجرى اجتماعات عدة لبحث توجيهات إعلان اللواء عادل الغضبان، عن مبادرة عمل تخفيضات على الخضروات والفاكهة تصل إلى 50% بسوق العصر 1و2 بحي العرب في الفترة من اليوم الأربعاء وحتى 31 ديسمبر الجاري بمناسبة العيد القومى لمحافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع العميد محمد يسرى، رئيس حي العرب، ومحمد عوض وكيل مديرية التموين والمهندس خالد فهمي مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، ومفتشي الرقابة عدداً من قيادات مديرية التموين وقيادات حى العرب.

تجهيزات أولية وتوجيهات للبائعين بجلب سلع طازجة

وقال مدير تموين بورسعيد إنه تم الإعداد وعمل التجهيزات الأولية بعمل التخفيضات، والتقى عددا من الباعة داخل السوق، ووجَّه بحسن معاملة المواطنين وطريقة العرض الجيدة وكذا جلب سلع بمواصفات سليمة وطازجة، حرصاً على سلامة المواطن واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في عملية البيع وعرض المنتجات من الخضروات والفاكهة بطريقة سليمة وصحية.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شدد على الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للإعلان عن تخفيضات كبرى تصل إلى 50% على الخضروات والفاكهة بسوق العصر الجديد 1، 2، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات 23 ديسمبر، والعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

وحدد المحافظ، في بيان صحفي، فترة التخفيض من اليوم وحتى آخر الشهر لتقديم الخضروات والفاكهة للمواطنين، على أن تكون من أجود الخامات، وأن تفضل طازجة وذلك ليستفيد منها كل أبناء المحافظة.